林夏薇重出江湖！簽約邵氏出山演Madam

人妻林夏薇去年離巢無綫，轉戰商界兼調理身體生B，惟期間不斷收到演出邀請，令她戲癮再起，早前秘密與邵氏簽了經理人合約，下月將參與無綫網劇，正式宣布「復出」。薇薇揚言拍劇不會影響生B計劃，老公莫贊生十分支持。



去年7月，林夏薇宣布離開娘家無綫，期間除了繼續打理食肆生意，又當跟得夫人陪老公莫贊生四圍飛，閒時夫婦二人周遊列國，生活相當寫意，曾多次表示要為夫家繼後香燈的她，亦乖乖睇中醫調理身體。



努力操弗練體魄



不過據知薇薇仍醉心演戲，加上「息影」期間不斷收到演出邀請，令她心癢癢想「復出」，而愛妻心切的老公見狀也大表支持，令薇薇倍添信心出山。早前她與邵氏簽約成旗下藝人，並安排了一系列工作，頭炮將會是下月開拍的無綫網劇《機動部隊2019》第二輯，劇中將夥拍方力申與王合喜，飾演女警的她近日已勤力做Gym鍛煉體魄。



該劇監製李志倫受訪時，被問到為何揀外表弱質纖纖的薇薇演女警？他說：「希望拍到佢着住制服好有型咁，就好似當年楊千嬅演《新紮師妹》都有人懷疑過，但出嚟效果又OK！（拍劇阻住佢生仔喎！）唔係拍好耐啫，一個月左右時間，拍完先至生囉！」



劇照拍 身體照調理



而闊別公仔箱大半年的薇薇，被問到是否為演戲延期生B？她笑說：「唔係，其實一直都有好多劇向我招手，搞到我有戲癮囉！（唔驚拍拍吓有咗？）老公好支持我，之前希望放時間喺屋企，同埋跟佢學做生意，其實都冇話過息影嘅，只要分配到時間就得，身體照樣調理，冇影響。（唔做少奶奶？）新公司畀好大自由度，多方面配合到我，所以冇問題嘅。」