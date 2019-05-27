重拍《法證IV》自嘲戲屎！黃浩然講心穎：唉

無綫重頭劇《法證先鋒IV》因黃心穎和許志安的「偷食事件」而要重拍不少戲份，損失過千萬！劇集今日再舉行拜神儀式，與心穎最多對手戲的黃浩然當日有傳嬲到爆粗，問到他心情平伏未？他「唉」一聲後說：「今次係真正回應，之前冇刻意回應，因為當事人已經好大影響，自己唔方講太多，自己同屋企人又去咗放假，當時知道件事後最擔心唔係我個人，係成個《法證》團隊，擔心個劇出唔到街。」



嘲公司畀機會拍過



浩然表示劇有機會重拍，是開心和感恩，多得公司給予機會，重拍不簡單要花好多資源，劇本要改動，所有演員配合才能成就大事：「我一個人微不足道，大家一齊先係力量。」他更自嘲：「可能公司覺得我做得唔好，畀個機會我拍過，我戲屎屎哋。」而他看到網上有好多人支持，為團隊打了支強心針，覺得是好大動力。



冇嬲黃心穎



問到是否有爆粗一事？浩然則謂：「點會爆粗，同邊個爆？同廁所爆呀？我係好擔心，當時都有發短訊畀小青（梅小青）問可以點幫手，一直都有Keep住聯絡。（嬲心穎？）冇得嬲，我哋冇聯絡。（冇嬲定冇得嬲？）我哋冇嬲，件事我哋局外人唔評論。（你係受害者？）我係擔心個劇出唔到，慶幸有得補拍，你問我，我唔方便有任何評論，同佢都係朋友，就更加不便評論，只係可惜，因為大家努力拍出嚟嘅嘢白費。」問到是否對心穎前途盡毀感到可惜？他謂不便公開評論。問到重拍的播映期，浩然稱預計拍個多月，加3、4個月後期，所以不清楚，而原本劇集拍畢打算剪頭髮，太太剛好叫他不要急於剪髮，之後他就去了旅行，期間事件就發生。而原先有電影工作，但剛好有改動，但就算如何，他點都會配合去補拍。



認比張振朗好彩



講到他比張振朗好彩，因為對方的劇集《堅尼地愛堅離地》播映無期。浩然則言是人生一個經歷、一個階段，很多事不能預計。他承認自己是比較好彩，不會拿對方比較，他們也沒有討論這件事，但希望大家努力都不會白費。



讚靚湯有經驗



而講到他補拍戲份最多，浩然稱會再去台灣取景，但自已會重新調整，將之前的抹走。問到對取代心穎的湯洛雯（靚湯）可有信心？他笑言：「佢做咗好耐好有經驗，我都唔會做番同心穎嗰種感覺出嚟，但知道靚湯呢次好急埋位，所以事前都會圍讀吓。」