重啟時裝品牌　57歲杜德偉圓夢

歌手杜德偉（Alex）今天在在杭州舉行首個時裝show，重新啟動其創立的時裝品牌MNA，他興奮地說：「係緣分，冇諗過57歲可以圓時裝夢！」杜太Ice及一眾好友包括梁家輝一家、曾志偉、陳小春、鍾鎮濤夫婦、葉童夫婦特意由香港飛到杭州參加，其他好友上山詩鈉、黃聖依、巫啟賢、特別嘉賓Jermaine Jackson等也有到場，陪伴Alex完成多年的時裝夢。至於相識多年的陳小春更壓軸演出，為時裝show行catwalk。阿B哥笑言：「佢呢個牌子搞咗好耐，我哋都有好多衫着。」談及請得小春擔任壓軸模特兒，志偉笑言：「搵小春就啱㗎喇，因為今次係童裝，搵我哋佢請唔起。」家輝又說：「出年啦，如果佢有青年裝或者成人裝就再考慮搵我哋。」三人祝福Alex品牌愈做愈大，將衝出國際。



圓時裝夢的Alex原來早在3歲已愛上時裝，會問已故歌后母親張露要針黹，縫製蝙蝠俠斗篷，到少年時期，在有限資金下，會找特別cutting的衣服為自己打扮，長大後來甚至修讀設計。可是，Alex入行後設計夢想未有機會實現，直到去了台灣發展，跟滾石完成合約上最後一張唱片《脫掉》後，唱片上找不到新突破，感覺迷失了自己，於是萌生了時裝設計念頭，終於在2009年創立了品牌。Alex在那年，由零到開始，幾乎每天都在家對着電腦設計，即使沒有投資者，也自己成立了公司，甚至醉心得停了演藝工作，全心追夢。當時Alex很努力追求時裝品質，品牌賣了幾年，在東京也有出售，但因不懂生意管理，虧損了好多錢，終於在2015忍痛停產，老婆也經常安慰他：「盡了力就可以了！」可是Alex仍有遺憾。直到最近遇到很好的合作夥伴，在生產方面非常有經驗，而且與Alex一拍即合，終於在今天展出第一季貨品。



在圈中人緣甚好的Alex獲一班好友支持：「唔使講嘢，一出聲，所有人都飛晒過來。」更有老婆在身邊為他打點一切，囝囝就沒有隨行，他說：「希望品牌成熟後可考慮發展童裝。」又指囝囝現只得兩歲幾，平時也要幫囝囝襯衫：「自己都會有好多諗法，但目前最想專注做好男裝先。」適逢Michael Jackson（MJ）逝世十周年，Alex有部分服裝向MJ致敬，今次更邀請得MJ親哥哥、The Jackson 5主音Jermaine Jackson撐場！作為音樂人，Alex的fashion show當然與音樂和表演有關，今次fashion show分兩部分，第一部分是街頭時裝，會跳舞表演，第二部分是搖滾，而且音樂全部由Alex親自挑選：「音樂係個brand嘅靈魂。」



至於幕前工作，Alex稱年底就會在北京舉行全華語演唱會，並入紙申請紅館檔期，希望盡快有好消息公布。