陶大宇開飯「授課」　《詭探》添食嗌加時

由鄭少秋、陶大宇、麥子樂和郭偉亮（Eric）等主演的ViuTV劇集《詭探前傳》正在熱播，眾演員日前出席飯局宣傳劇集。秋官因事缺席，大宇即成為焦點，一眾新人紛紛請他賜教，子樂笑說：「開第二部曲就大把機會學嘢，等吓啦你哋！」



新演員沈殷怡（Shirley）和陳郁憲（Donovan）都有出席飯局，對於子樂表示《詭》劇有機會開第二部曲，他們興奮不已。《詭》劇反應理想，大宇等希望監製可以召集演員齊人睇結局，又希望劇集添食會「加時」拍成每集一小時：「尾10集監製話效果會好爆，希望有好成績！（收視如何？）以我所知係好好，尤其網上好多人睇！其實好多人反映我知，每集半個鐘太短，我諗Viu既然開新陣，不妨順應民意加長時間！」



陳郁憲超激施暴



Shirley演秋官細女，劇集後段會與大宇的手下陳郁憲有超激施暴戲份，問到可有尷尬？她說：「陳郁憲好好，帶我入戲，有恐怖感覺！」Donovan尾段將有出人意表的情節，大宇說：「我都要讚吓佢，佢好投入，投入到開工時冇睬過我！而Shirley就講對白好清楚，值得一讚！」



郭偉亮麥子樂死守角色



至於子樂和Eric期待《詭》劇第二部曲，問到新角色可會大轉移？劇中演警察的Eric笑說：「其實大宇個黑社會大佬幾好玩，不過我都係適合演番差人角色，我好鍾意，發揮空間大，因為可以接觸好多古怪案件，形同外國《X-File》！」子樂則只想演原本的角色「張漢忠」：「其實呢兩集仲未解釋到佢點解變質，所以仲有好大空間發揮！」