動畫真人化！《雪姑七友》落實真人版電影

改編自迪士尼經典動畫的《阿拉丁》（Aladdin）全球大受歡迎，最近有傳迪士尼乘勢開拍《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）真人版電影。並斟緊曾執導過《心跳500天》（(500) Days of Summer）與及兩集《蜘蛛俠》（The Amazing Spider-Man）的著名導演Marc Webb操刀！據知為《阿》撰寫新歌《Speechless》的《星聲夢裡人》（La La Land）作曲家拍檔Benj Pasek與Justin Paul將再與迪士尼合作為《雪》寫新歌。



童話故事《雪姑七友》一直以來被多番改編成電影，而2012年更鬧雙胞出現兩部真人版《雪姑七友》電影，分別就是《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）以及《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror Mirror）。片中姬絲汀史釘活（Kristen Stewart）及莉莉歌蓮絲（Lily Collins）分別飾演不同版本的白雪公主。



除了美版之外，《雪》亦於1941年、1955年及1962年三度被改編成港產片。其中1962年的《劍姑七友奇遇記》，更將白雪公主改頭換面成武功高強的女俠-「劍姑」。而2007年，迪士尼曾計劃邀請袁和平執導功夫版《雪姑七友》並改名為《白雪公主與七武僧》（Snow White and the Seven Monks）。故事背景為80年代的香港。原打算邀請妮妲莉寶文（Natalie Portman）飾演在香港長大的英國少女（白雪公主），並由飾演少林武僧之一的周潤發幫助下對抗惡勢力。不過後來計劃遭擱置。