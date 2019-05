動畫真人化！《雪姑七友》落實真人版電影

改編自迪士尼經典動畫的《阿拉丁》(Aladdin)全球大受歡迎,最近有傳迪士尼乘勢開拍《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)真人版電影。並斟緊曾執導過《心跳500天》((500) Days of Summer)與及兩集《蜘蛛俠》(The Amazing Spider-Man)的著名導演Marc Webb操刀!據知為《阿》撰寫新歌《Speechless》的《星聲夢裡人》(La La Land)作曲家拍檔Benj Pasek與Justin Paul將再與迪士尼合作為《雪》寫新歌。



童話故事《雪姑七友》一直以來被多番改編成電影,而2012年更鬧雙胞出現兩部真人版《雪姑七友》電影,分別就是《白雪公主之魔幻復仇記》(Snow White and the Huntsman)以及《魔鏡·魔鏡:白雪公主決戰黑心皇后》(Mirror Mirror)。片中姬絲汀史釘活(Kristen Stewart)及莉莉歌蓮絲(Lily Collins)分別飾演不同版本的白雪公主。



除了美版之外,《雪》亦於1941年、1955年及1962年三度被改編成港產片。其中1962年的《劍姑七友奇遇記》,更將白雪公主改頭換面成武功高強的女俠-「劍姑」。而2007年,迪士尼曾計劃邀請袁和平執導功夫版《雪姑七友》並改名為《白雪公主與七武僧》(Snow White and the Seven Monks)。故事背景為80年代的香港。原打算邀請妮妲莉寶文(Natalie Portman)飾演在香港長大的英國少女(白雪公主),並由飾演少林武僧之一的周潤發幫助下對抗惡勢力。不過後來計劃遭擱置。