Yanny＠SG工作為上　兩年後先諗結婚

女子組合Super Girls（SG）成員Yanny出席排球比賽直播活動，大晒小蠻腰又長腿，相當吸睛！曾學過打排球的她表示間唔中都會睇比賽，中學時期睇師姐打得最多，又自嘲因為唔夠高所以冇得落場大顯身手：「我對手又幼，嗰時打到瘀晒！（有冇𥄫男仔打波？）我係讀女校，冇男仔。自己係運動白癡，除咗3、4年前同SG跑過一次10公里之後就冇再跑，記得嗰時練咗3、4個月好辛苦，衝線嗰刻係反晒胃，睇番啲相係反晒白眼。（唔再跑？）腰唔好，可能跳舞跳得多搞到勞損，之後要練番啲肌肉，依家有玩瑜珈。」



講到另一成員Jessica早前宣布升呢做準人妻，問到Yanny與男友幾時拉埋天窗？她即用工作做「擋箭牌」：「啱啱先簽咗電影公司，放晒啲精力落去，（結婚）遲啲先諗。（同男友有結婚打算？）我哋有共識嘅，大家都視對方為結婚對象，但嚟緊嘅1、2年都未必會結，同Cheronna成日講笑話睇吓邊個結婚先，佢話肯定係我，但如果生B嘅話肯定係Jessica！（你又知？定佢真係有咗？）唔係！我哋會分享少女心事，同埋佢一直都好鍾意小朋友，佢當佢阿妹個仔係親生仔咁，所以佢心態上係Ready做媽媽。（如果佢生咗你做契媽？）可能我會負責教壞佢，請佢食零食。」