驚爆！林志玲閃嫁日本天團EXILE成員AKIRA

驚爆！44歲林志玲今日在台北閃婚，下嫁現年37歲的日本組合EXILE成員AKIRA，林志玲在微博公布喜訊：「愛與勇氣，我真的婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。」



而Akira亦在微博發長文講出心中喜悅：「今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。自8年前共同主演舞台劇《赤壁 ~愛~》時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度余生的伴侶。在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。今後也請大家多多指教。」



令和元年6月6日

EXILE AKIRA

我會讓妳幸福一輩子



#8年前相識時的照片#



