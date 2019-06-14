窮到畀女飛　天堂鳥生存之道最怕冇人彈

當年被標籤為「騎呢組合」的BOP，在人生低潮最脆弱時期，冇錢冇女，幾乎捱不住而散Band。他們不介意有「MK」陣除，明白娛樂圈生存之道，有人講總好過被當透明。



男子跳唱組合天堂鳥（BOP）三年前因合約糾紛，歌唱事業一度叫停，年初終於加盟新公司「重新出發」，並宣布11月開騷，積極為演唱會操練備戰。三子Lincoln、Tyrese及Gordon直認經歷了兩年半的人生低潮，確實有過放棄念頭，慶幸得到家人及粉絲支持，他們說：「唔應該咁易放棄，假假哋都有人識天堂鳥，唔想咁快畀人講中玩完，仲繼續堅持到把火畀大家睇。」



患難見真情



在事業陷於低潮時，他們承認經濟上有一定負擔，除了要應付律師費打官司，連生活費也成問題，Tyrese走去揸貨車搵錢，Lincoln就在親戚公司做兼職，而Gordon就做其他生意：「嗰時都多返屋企食飯，因為可以慳錢。」Lincoln更自爆連女朋友都冇埋，他說：「好誠實講之前有拍拖嘅，但喺嗰兩年半就冇咗，之後一直單身囉。」而去年與「華姐」余思霆分手的Tyrese笑說：「我就唔使講，個個都知。」Gordon則有感而發說：「唔好講女朋友，朋友都損失咗少少，嗰時知道咩叫真心朋友。」



曾被嘲「騎呢」的BOP，最經典是在音樂會喪「Loop」唱《登陸太陽》，成為行內笑柄，是否想除去「MK」陣除？他們笑說：「某程度上MK Pop加《登陸太陽》幫助我哋唔少，起碼令到天堂鳥畀人認識咗先，人哋話唔話真係冇所謂，娛樂圈最緊要有人話，好想證明畀香港觀眾睇我哋一直好努力，好想話畀大家聽，天堂鳥真係鍾意唱歌跳舞表演，唔係大家所記得嘅騎呢。」



場地：ATMA Fitness Center



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