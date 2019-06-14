唔使男友打本！蔚雨芯合資百萬搞女人生意

25歲「魔鬼胸女神」蔚雨芯（Rainky）第一次創業，與小學同學合資近百萬元成立美容品牌生意，她興奮地說：「過去呢兩個幾月真係好忙，因為要親力親為，試過一日開十幾個會。」



自己做生招牌



Rainky的美容品牌目前以網店形式運作，不排除半年後開實體店，並透露成功取得由台灣研製的「收陰丸」保健品香港總代理，目標在三個月內做到過百萬的營業額。她更落手落腳為品牌拍攝宣傳照，並笑說：「我冇收錢，仲係自己攞錢出嚟做生意兼做埋代言。」盛傳她與馬來西亞「超級富二代」拍拖，她一直以「好朋友」相稱，問到好朋友可有給她打本？她說：「冇！一定唔會，我哋經濟獨立。（你有冇請教佢生意之道？）美容嘅嘢佢識條鐵咩！」不過她鼓勵男性可以買保健品當情人節禮物：「作為男性都想女友、老婆好，保護佢哋嘅子宮健康。」



期待三喜臨門



她形容今次創業就像自己的第一個BB，即使最愛的娛樂事業都暫且放埋一邊：「有兩間公司搵我，但呢排我想專注搞咗生意先，遲啲先決定，我又接咗個美容嘅代言廣告，我都好想三喜臨門一次過同大家公布。」她笑言藝人跟做生意是兩個不同身份：「依家有返工感覺，好多時開會都素顏，畀人覺得自己專業啲，但演員就無時無刻會上身，除咗做好角色，平日出街都會檢點言行。」







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