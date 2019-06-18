林峯9.18卡鑽戒求婚？女友「前度」回味床戰

現年39歲的林峯和內地女模張馨月拍拖一年多，期間屢傳婚訊，日前傳他們將於12月8日，即林峯40歲生日當天結婚，有指林峯曾透過經理人公司回應：「關於感情事，唔會作出任何回應。」



林峯被爆沒有否認婚事後，再傳出他於6月1日在貴州拍攝電影《尋秦記》時向戲組請假，飛到廣州會合家人，晚上相約女友和自己的家人齊食飯，在雙方家長見證下，林峯單膝跪地向女友求婚，張馨月感動到聲淚俱下，即點頭答應婚事，而林峯送上的求婚戒指達9.18卡，而「918」正是女友的生日日期。



另外，有「深圳古天樂」之稱的內地演員張傳奇於2016年和「準林峯嫂」張馨月拍攝網絡電影《借臉》時，有指兩人戲假情真撻着！而張傳奇接受訪問時，重談和前緋聞女友拍床戲時的感受，稱壓在張馨月身上兩小時，且女方表情十足，做得投入，還大讚對方性格豪邁、獨立、身形完美、五官標致，自爆私下有約會過，只是女方「非他那杯茶」。



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