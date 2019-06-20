潮興拍歌手正傳　佐治童子最想搵邊個演佢？

自從講述英國搖滾天團Queen的音樂傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳奇》（Biohemien Rhapsody）全球勁收之後，最近講述英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）前半生的《搖滾太空人》（Rocketman）亦上映。先後執導呢兩套戲的英國導演Dexter Fletcher早前受訪仲話有意拍天后麥當娜（Madonna）傳記片。



而早前80年代英國著名組合Culture Club的主音「易服歌手」佐治童子（Boy George）早前亦表明想「被拍」，日前佐治受訪話有好多網民留言提議好多有趣選角意見，而他就表示當中最有趣就係由「黑鳳凰」Sophie Turner來演他！他說：「我諗如果由佢演會令人不滿，啲人會講：『噢，佢唔可以演你，因為佢係女人。』但你知嘛，當我17歲時我都好想似佢...」而被佐治童子欽點後，Sophie亦留言回應：「我好有興趣呀，佐治。」



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