【盧庚戀開花結果】韓庚香港入紙娶盧靖姍

曾為韓國男子組合Super Junior成員的韓庚，被發現在香港入紙排期結婚，新娘是《戰狼2》女星盧靖姍。盧靖姍於日前於曾在微博展示求婚戒指，及後P掉無名指的鑽戒，即被網友發現。



韓庚於1984年在黑龍江省牡丹江市出生，12歲獨自前往北京，及後進入中央民族大學舞蹈系中專班，專攻民族舞蹈、芭蕾舞、武術，期間多次隨團到美國、俄羅斯、香港、台灣、澳門等地演出。2001年，韓庚參加了由韓國藝人事務所SM Entertainment主辦的H.O.T China新人徵選。競爭率是3,000比1，韓庚成功突圍而中。2005年，韓庚以組合Super Junior出道，發行過超過4張唱片，以及舉辦巡迴演唱會，迅速席捲全亞洲。2008年併入面向華語市場的Super Junior-M。



盧靖姍（Celina Jade）1985年於香港出生，香港女演員、歌手、模特兒，父親是美國籍功夫演員Roy Horan，曾與成龍合演《蛇形刁手》，母親是香港人。2018年，韓庚的34歲生日當天，公布了與盧靖姍拍拖！其實二人於2017年一同擔任《金雞獎》嘉賓時，在台上已經眉目傳情！原來盧靖姍因為韓庚一個動作，就對他有好感！似乎是女生主動示好，特地發微博感謝韓庚，大讚扶她下樓梯的紳士精神！





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