媽媽生日！楊峰送36.8萬鑽石頸鏈賀壽

藝人楊峰今晚筵開6席為母親舉行75歲大壽，期間更送上價值36萬8千的翡翠觀音鑽石頸鏈作壽禮，這份孝心相當揼本！楊母接過禮物後面露笑容不停話開心，並許下世界和平願望，惟當她得悉鑽石頸鏈價值不斐，即時轉「鬧仔Mode」：「唔使買咁貴！」認真爆笑！



楊峰表示媽媽為人比較怕醜，未試過大排筵席開生日Party：「請咗好多嘉賓迫佢嚟，畀佢威番次！佢尋日係正日，今晚就同佢搞大佢！」比起6位數字的鑽石頸鏈，他謂幾萬元的酒席「小兒科」：「呢條鏈係我送畀佢最貴嘅禮物，啲碎鑽加埋都有3、4卡，知佢好鍾意觀音，其實條鏈買咗幾年，一直等緊一個啱嘅時候，隆重嘅場合送畀佢。（有冇送過咁貴重嘅禮物畀老婆？）未試過，哈哈！（會呷醋？）唔會，媽媽係最偉大。」



提到日前於綵排快歌時不慎失平衡跌地，搞到左腳嚴重瘀傷，他表示腳傷仍未百分之百康復：「仲有少少痛，但唔使再複診，等佢自己好番，唔好做誇張嘅動作就得。」續謂之後會傾賀歲片劇本。



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