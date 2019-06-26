45年後重逢　謝賢問甄珍：你有沒有愛過我？

兩屆亞洲影后、金馬獎終身成就奬得主甄珍，最近舉辦影展及自傳回顧影藝生涯，其中自傳《真情真意》中，回憶糾纏半生的兩個男人謝賢、劉家昌，她與前夫謝賢離婚後相隔45年再見面，一向風流不覊的他問甄珍的第一句話：「你有沒有愛過我？」



謝賢竟然唔認得甄珍



甄珍與謝賢過往曾在咖啡室踫過面，謝賢很有風度為她埋單，她過去禮貌道謝但沒有深談，因為自傳作者要訪談謝賢，於是透過姜大偉跟謝賢見面，看他意願，當時謝賢竟認不出眼前人是甄珍，更愈坐愈遠，更偷偷對姜大偉說：「嗰個女人好面善，好似佢（甄珍），不過佢大隻過（甄珍）。」之後告訴他眼前的人就是甄珍，謝賢才恍然大悟，於是深情地問甄珍一句：「你有沒有愛過我？」甄珍料不到前夫相隔那麼多年後重遇，問的竟是這一句，嚇得一時不知如何回應，氣氛緩和過來後，謝賢更捉住甄珍的手：「我係你嘅初戀，我係你第一任老公。」其後甄珍陪着他接受訪談，才知道四十多前許多往事，謝賢一往情深，她慨嘆天意弄人。甄珍說：「當然愛過，如果沒有，怎會嫁給你。」



劉家昌帶病追到日本



當年甄珍與謝賢結婚後，刺激了一直愛戀甄珍的劉家昌對她急起直追，弄出個三角戀來，哄動影藝圈。甄珍說：「當時因為工作分隔兩地，許多事都沒有坐下來深談，造成許多時空交錯的誤會。」



當年劉家昌病着追她來到日本，本來甄珍由媽媽陪着住在酒店，劉家昌打電話到房間要她落樓傾談，她心想出去一下沒關係，豈料劉家昌已經在她的房間外等着，兩人坐電梯到大堂去，門一開卻遇上羅維（已故著名導演、演員），兩人在日本「密會」消息隨即傳出，這也成為壓毀她與謝賢婚姻的最後一根稻草。



兩個曾經愛過的男人



事後甄珍有向謝賢解釋但他不相信，並提出離婚，甄珍返港時劉家昌讓親友陪着她，阻礙了夫妻兩人冰釋前嫌的機會。原來謝賢曾到過甄珍下榻的酒店找她，靜靜地躱在一旁等侯，礙於甄珍身旁圍着一大堆人，最後錯過了解釋的時機，兩人就簽下離婚書。其實謝賢曾經在離婚前三度去台灣想見甄珍，卻鼓不起勇氣，反而去找了甄珍的恩師李行（曾三奪金馬獎最佳導演）訴衷情。這些事甄珍當時完全不知情，覺得誤會重重，令兩人無法繼續。



那次訪談後兩人相約再見面，甄珍透露謝賢的記憶力有些已不太如前，約了她出來面，最後又不見人，估計他是冇記性。對於這兩個她生命中的男人，她說：「他們都愛過我，我也愛過他們，當中有浪漫有甜蜜，有傷感有遺憾，時間過去，只希望他們都安度快樂老年。」



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