同周奕瑋撞路線？日本通王志康再戰幕前

有旅遊達人之稱的王志康（Hiroki），近日正式加盟成為邵氏兄弟旗下經理人合約及無綫電視藝人，成為陳瀅及方力申同門師弟，簽約後首項工作是擔任TVB娛樂新聞台主播。他很感激樂易玲小姐讓他加入邵氏，及綜藝部監製給予機會。其實他是TVB第二十六期藝員訓練班畢業生，三年前他因為希望完成學業，故前往日本升學，畢業於日本東京國際大學，因而成為「日本通」，更變身成旅遊網紅。



Hiroki指這次能夠返回TVB，除了思想變得成熟不少，更會比別人加倍努力工作：「三年前停低咗腳步，為未來作出準備，今日人生再次向新目標進發，展開新旅程，會用十倍努力工作，用謙卑嘅心從頭學起，努力做好每件事。」他指當初入訓練班的目標是做一位出色主持，故現在能夠加入娛樂新聞台非常開心：「以前細細個就幻想自己係娛樂新聞主播，距離夢想好似行近咗，會好好珍惜呢個機會。」又表示做主持可令自己的口才、臨場反應有改善，對自己是一個好訓練。



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