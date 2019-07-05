月內2度遇刑毀　黃寶欣餅店遭扑爆櫥窗

憑《酒杯敲鋼琴》一曲走紅的歌手黃寶欣，其有份創立、位於九龍城侯王道24號的餅店「酥妃皇后」，繼上月中被淋紅油後，今日下午1時許營業期間，一名年約20至30歲的中國籍男子突然手持鐵錘闖入，並扑毀餅店面積約1米乘2米的櫥窗，歹徒得手後逃去，姓陳（33歲）男職員報警。



警方初步調查後，列刑事毀壞處理，正翻查相關閉路電視片段，追緝涉案男子歸案，並追查案件是否與上月的刑毀案有關，現場所見，店舖事後已落下大閘，閘上貼着「店鋪（舖）維修」告示，地上遺有玻璃碎片。



黃寶欣事後接受查詢時指，今日中午12時許，曾返回餅店，然後載同女兒回家，當時店舖並無異樣，豈料及後收到通知，指餅店遭扑玻璃窗。對於再次發生刑毀事件，黃表示不明白動機說：「完全諗唔到點解，佢哋（歹徒）事前亦冇俾signal我哋」，又稱上次刑毀後，曾估計涉及員工糾紛，「不過依家又去扑玻璃，睇落又唔似關事」，笑言：「可能係我近排多咗出嚟唱歌，有人覺得我唱得唔好聽啩！」



黃寶欣於1985年參加第四屆新秀歌唱大賽入行，1987年與歌手鄭敬基合唱《酒杯敲鋼琴》走紅樂壇，其後一度任職保險經紀、開設按摩店及茶餐廳，近年回歸樂壇，在今年5月與歌手黃翊推出合唱新歌，並聯同多位歌手準備在今年9月「開騷」。



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