藝人陳凱琳(Grace)同老公鄭嘉穎婚後誕下囝囝Rafael,轉眼Rafael已經五個月大,呢日佢同媽咪、仲有婆婆一齊為電台陳小芝慶祝生日,陳小芝將合照上載至社交網,相中見到Grace素顏上陣,抱住囝囝充滿母愛,而Rafael就眼仔睩睩望鏡頭,非常精靈可愛!陳小芝留言多謝Grace為佢提早慶生:「多謝生日祝福!An unforgettable pre-birthday !! (一個難忘的預祝生日)」



此外,Grace自己亦有上載同Rafael嘅合照,留言:「Unabashedly in love with this little guy (毫不掩飾地愛上了這個小傢伙)」可見佢錫囝囝錫到濃!



--------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。