露全股被列禁相！網紅宣娜扁嘴嘆可惜

網上人氣主播宣娜（Sheena）今年推出處女性感寫真，但其中一輯祼露浸溫泉相露出全股太踩界，臨門一腳被列為禁相，經多番考量後決定忍痛抽起，身在日本拍攝的團隊急忙安排同事重新揀相大執位，趕在預定時間內交到印刷商印刷。她對於大膽溫泉照被禁，扁晒嘴說：「輯溫泉相特登去日本做嘢時同攝影師夾好要影，係最初未影其他造型已經影定，影之前為咗壯膽仲冒險飲左小小清酒先影，為咗冇肚腩仔，事前仲放棄咗食和牛盛宴，依家因為驚踩界出唔到街當然覺得好可惜。」



她於直播時跟Fans提起此事，也大感抱歉，其後宣傳人員提議將禁相印成特別版Postcard送給預購粉絲，鐵粉即送上興奮表情Emoji，留言說：「世界有救了！」她透露公司相當揼本將推出雙封面，分別是「白貓」同「黑貓」兩個封面，呼籲鐵粉要識做買晒兩個封面。提到「黑貓」造型野性Sexy，Sheena表示若銷情理想將以「黑貓」DJ造型打碟，大搞野性慶功Party。

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