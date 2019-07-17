Jessica＠SG入紙註冊　真實年齡曝光！

組合Super Girls成員Jessica（蔡明思）將於10月下嫁拍拖近6年的圈外男友陳冠（Steven），一對準新人的擬結婚通知書曝光，不過連維基百科都報稱是32歲的Jessica，卻被發現是1984年11月15日出世，即今年是34歲，惹報細年紀之嫌，而準老公則比她細約三歲多。



從來冇隱瞞



Jessica接受電話訪問時表示：「我真係冇隱瞞自己年齡係細啲，由頭到尾都冇同人哋講我幾多歲，係1984年定1986年出世，因為我哋一開始做組合時，公司都唔希望我哋報個年齡係好大呀，所以我每一次出去做訪問，如果咁啱有人問嘅話，通常我都會講其實我已經好大嗰㗎啦，我唔會直接同佢哋講我係1986年，我真係唔想講呢啲大話去呃人，我覺得好無謂，同埋1984年同1986年都係差兩年，都係3字頭。」



問到可介意被揭現年34歲？她稱：「我唔係好介意人哋知道我真實年齡，因為由組圑開始，我都已經係27、8歲，嗰時都唔覺得自己年紀好大，依家慢慢經過咁多年變咗3字頭，我唔介意年齡呢樣嘢，反而係介意會唔會去呃人呢樣嘢，我由頭到尾都同公司講，我唔想去報細數，因為如果畀人知係好核突嘅事，我仲幾希望畀人知我係1984年出世，因為我覺得年紀唔係一個咩問題，任何年紀都可以做藝人或任何事情，唔覺得年紀係規限人嘅數字，有好多人會介意年紀。」



公司叫唔好報年齡



她續說：「只係我哋出道時，公司想我哋好young咁，叫我哋盡量唔好報自己年紀，如果有人問我，我會答喺組合度我係年紀最大一個，因為公司咁講，我只好搵個方法去避咗呢條問題，到結婚時，我之前見維基都係寫我係1984年，但唔知點解依家又變番1986年囉。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。