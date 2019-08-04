蘇慧恩孖細龍生獻聲　唔唱《愛回家》主題曲

歌手蘇慧恩（Ophelia）近日邀請處境劇《愛．回家之開心速遞》的「細龍生」鄭世豪一齊開直播，Ophelia的男友與世豪的姪女也有現身支持。直播期間不少粉絲都點唱《愛．回家之開心速遞》的主題曲，不過，Ophelia自覺未練好這首歌，故直播時沒有演唱，到直播結束後，Ophelia馬上練歌，之後兩人合唱該曲，並錄下合唱片段放上網送給粉絲們。



鄭世豪表示跟Ophelia認識了很久，但合唱還是首次：「我好佩服佢堅持做音樂，所以佢話開直播，我都好想參與，見佢好努力咁開過兩個演唱會，我都好希望自己搞番一個個人演唱會，不過嚟緊出咗首新歌先，而之前出咗首《Copy and Paste 》網民都好鍾意，因為反映到打工仔心態，好寫實，下一首歌希望可以今年年底或下年頭推出啦！」



至於Ophelia很開心世豪跟她一齊做直播及合唱：「live嗰陣有啲人點播《開心速遞》主題曲幾次，世豪話難得姪女又喺度，你男友又喺度，真係一家親，不如你快啲練下首主題曲，咁我就即刻練下首歌，因為第一次唱，初初都有啲擔心，不過夾咗一陣就愈唱愈輕鬆自在，佢姪女又好投入咁拍手掌，之後我哋錄咗送畀網民！好多謝世豪肯過來live，知道佢平時好忙，今次佢仲教咗我一啲開live秘技，真係獲益良多。」她坦言很羡慕世豪可以又唱歌又拍劇，認為能做到一個令巿民大眾都記得的角色會很有滿足感。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

