SinB負傷上陣　GFriend開騷讚港迷「好勁」

韓國女團GFriend昨晚假亞洲國際博覽館Hall 10舉行「2019 GFRIEND ASIA TOUR [GOGOGFRIEND!] in HONG KONG」演唱會,6名成員在晚上約7時現身,隨即唱出《Me gustas yu》、《Life is a Party》及《VACATION》三首歌,成員SinB因為舊患復發而沒有參與舞蹈部分,站在台邊完成演出,期間不時跟台下粉絲揮手。



其後成員用韓文跟粉絲打招呼,並解釋SinB因為膊頭一向不太好,而在騷前綵排時,SinB覺得肩膀痛,雖然其他成員希望SinB休息,但SinB亦很想見到香港的粉絲,所以堅持上台參與演出,她又笑指即使不能與成員一齊跳舞,但會坐到不同位置,讓不同位置的粉絲都可以看到她,而GFriend又用廣東話講「我好掛住你哋」及「我愛你哋」冧粉絲。



而GFriends除唱出《GLOW》、《Truly Love》、《Love in The Air》、《LOVE WHISPER》及《Rough》的抒情版等外,亦以小分隊形式演出,Yerin、Umji及Eunha以少女粉紅Look唱出《Shy Boy》,SinB、Yuju及Sowon則以豹紋造型演繹《Monday Blues》一曲。



GFriend指她們已出道5年,能來到香港見粉絲覺得好開心,Umji指回想起之前來港時,與成員都特別穿上代表香港的紅色衣服,並指紅色應該就是代表香港的熱情,她從香港粉絲身上獲得很多力量,雖然大家居住的地方不同,但感受到香港粉絲是真心愛她們,覺得十分感謝,Sowon更用廣東話讚港迷「好勁」,而SinB就坦言起初因為不能與成員一起演出,覺得有點不開心,但她坐在一旁看着成員表演,就覺得她們十分有型,並笑指要逐一讚隊友:「Yerin真係好可愛,而Sowon對腳就有兩米長。」身高1.72米的Sowon隨即擺甫士騷出長腿,而旁邊的Yuju亦跟住一齊擺甫,卻被SinB叫停:「Yuju你企定定算啦!」



GFriend在Encore部分唱出《HOPE》、《Love Bug》及《Compass》,她們承諾下次會帶更完美的演出給大家,並與全場粉絲影大合照,為演唱會劃上完美句號。