黎美言爆創業原因：以為入行6年會有成就

歌手黎美言（Winkie）在電台《人生交叉盤》節目中分享她的創業經驗，在2016年開辦拳擊舞蹈學校的她，在節目中細說如何由一位跳唱歌手轉型當老闆，Winkie坦言轉戰商界全因進身娛樂圈的計劃出現了變化：「原本計劃入行6年內能有一番成就，否則便會轉行。點知喺第4年時組合便出現咗變化，我自己又唔願意被一份工作『困死』，又未有能力闖出自己嘅事業，所以決定先修讀1年企業課程增值自己。」因此，她很感激有這個突如其來的刺激，為她帶來了改變和機會。



談及剛開辦學校時遇到的困難，她表示開業短短兩年多便要數次另尋場所開班，她說：「我主要租用師傅場地收生教班以減低場地開支。但過去曾因為有太多學生，被場地負責人要求終止合作。」至於問到是否已有擴展業務的大計？她承認自己有野心：「內地有唔少企業向我招手，依家會喺南京開辦內地第一間分店，亦有學生移民後想購買學校課程於海外設置分校。畢竟做生意最重要是要踏出自己的舒適區，為未來5年和10年作好準備。」



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