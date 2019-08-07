傳與龔嘉欣不和　朱晨麗寸：要炒作行遠啲

藝人朱晨麗同龔嘉欣之前一齊拍攝無綫劇集《大醬園》，拍劇時朱晨麗因中暑又甩骹，要請假休養而影響拍攝進度，被指引來龔嘉欣不滿，令佢要連續開廠，冇時間時間休息，並出現耳水不平衡兼入院，龔之後更喺社交網暗寸留言：「怕辛苦便不要當演員。」



朱晨麗今日終於為呢件事開腔，指因拍《大》劇而發燒中暑入院，迫不得已請過一次假：「這麼辛苦，掰掰手指，我的確有一次是因為拍攝，而導致發燒中暑進了醫院，所以迫不得已的情況下才和劇組請了一次假...（說明*全劇僅僅請了那一次假）而那一次也得到了劇組的體諒，並且劇組及時做出了調整。」



佢續指自己最近頻頻被無辜抹黑，今次唔再沉默，係希望負面新聞離佢而去：「但由於最近總被一次又一次的無辜抹黑，也令我明白一個道理，沉默不解釋，並不能夠平息事件～多餘的話也不想說了，只希望各種斷章取義的猜測或者抹黑，請不要跟我搭上邊好嗎？要炒作，走遠點！不送！謝謝！」





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