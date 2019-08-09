百密一疏！疑似謝婷婷BB生父曝光

早前謝婷婷喺社交平台公開產女喜訊，但婷婷並未公開BB生父身份，引來諸般猜測。但婷婷一路都好保護BB爸爸嘅身份，但百密總會一疏，佢更新ig story時就唔小心疑似令BB爸爸身份曝光！



事緣婷婷上載一張素菜相並配文：「delicious（好吃）homegrown（自家種植的）」還@了一位名字叫做「marqbloq」的人。而「marqbloq」真名叫做Mark Block，頭像是一隻狗，賬號設置為私密。但頁面上卻有他公司主頁鏈接，顯示了其公司全名「B&B Bearing and Electric Motor Ltd.」，主營業務是銷售及維修軸承和電動機，Mark Block這家公司於另一個平台顯示了他的全部訊息，雖然頭像係黑白及戴住黑超，但明顯是一名老外，年齡約40歲，與婷婷年紀相若。而其公司網頁都顯示由2003年開始佢就喺家族企業工作，至今已經16年，在公司任職總裁，財力應該雄厚。



此外，從Mark的教育背景來看，他一直在加拿大讀書，而婷婷亦畢業於加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學，兩人背景及學歷相似，很有可能早已認識。雖然唔知係咪BB爸爸，但Mark不時與婷婷在社交網互動，睇嚟交情匪淺。

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