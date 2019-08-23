【身體機能23歲】李彩華同老公約法三章

現年35歲的李彩華（Rain）今年2月宣布與拍拖半年的內地商人Eric結婚，婚後未有停工，繼續幕前演出，她說：「其實我哋冇刻意傾生小朋友嘅期限，因為老公有個細佬都已經成家立室有小朋友，我哋冇呢方面壓力。」兩公婆早前去身體檢查，報告指Rain的身體機能狀況為23歲，她說：「我成日都好精力充沛，醫生話正常一般都係差兩、三年。咁我可以將生育計劃安心押後，加上我哋未享受完二人世界，可能出年先計劃生B。」



演印度窮家女



Rain將於9月重踏舞台，與拍檔李國祥合演5場舞台劇《恆河經變》，她笑言婚後與老公約法三章，不會拍攝接吻和床戲：「今次個劇係講宗教，好有正面訊息。其實婚前都唔會拍（親熱戲），最重要互相信任啫。」身為虔誠基督教徒的她認為只要劇本好，不介意接涉及其他宗教的劇本。劇中她與李國祥因階級不同而未能相戀，她很慶幸飾演印度窮家女角色：「我寧願做低級嗰個，因為要膚色黑啲嚟表達，睇落去會瘦同健康啲。相反李國祥要用顏料搽到塊臉白晒，我見到忍唔住笑。」



她透露會有歌舞演出，同時要應付大量台詞，要做足準備工夫：「因為舞台劇冇得NG，所以我將啲劇本放喺台上不同角落，臨出場前快睇一次，確保唔會忘記台詞發台瘟。」



場地：Mini Hotel Causeway Bay



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

