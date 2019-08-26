容祖兒秘撻王菀之已婚叔仔？男事主親自回應

樂壇天后容祖兒早前在演唱會上被擔任嘉賓的好姊妹蔡卓妍和鍾欣潼爆好多人追，而祖兒在個唱慶功宴上，亦直言不乏追求者。今日有傳祖兒和貌似梁競徽的已婚男士，亦即是王菀之叔仔的Gavin So拍拖！任職連鎖食店高層的Gavin和女星特別有緣，早前有讀者爆料指他和甩拖的湯怡着情侶波鞋去行山，因此傳出緋聞，但湯怡和Gavin均否認。



而39歲的祖兒被指暗撻Gavin，兩人低調約會，到中環商業大廈食二人浪漫餐，還歎足三個鐘，食飽飽後同車離開。更傳出七月中時，兩人曾出發到東京旅行玩足4日3夜，並前後腳返港掩人耳目，又指祖兒在紅館開騷期間，Gavin晚晚到後台支持祖兒。



Gavin接受電話訪問時表現有禮，連聲否認緋聞：「冇呀，冇呀，冇同祖兒拍拖亦都冇去日本旅行呢件事。（一個人去日本？）呢啲唔答啦。（咁食飯呢？）同朋友普通食飯啫，做我（即指作新聞）。」再問他為已婚人士，可擔心緋聞影響家人？他又說：「呢啲唔答啦。」而祖兒方面未有回覆。



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