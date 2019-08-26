節目獲獎　馬浚偉《同理》繼續拍？

藝人馬浚偉任製作人親自構思、監製及主持的香港開電視節目《同理．繼續走》早前獲得美國國際電影展2個獎項，為此特別舉行祝捷會，馬浚偉表示很開心獲獎，因是自己首次做節目製作，加上是社會性節目得獎。問到可會再拍第二輯？他稱：「電視台、網民同贊助商都有問過我，我個人絕對願意，因社會問題係唔止7個，喺弱勢社群入面，仲有好多問題未浮現，再拍就想更深入社會，去搵呢啲問題出嚟。」



馬浚偉稱自己成立了非牟利機構，會與一些機構合作做義工，不想只做演藝上工作，想做多些對社會有益，令人開心的事，因近期社會氣氛緊，他謂：「我亦冇咁嘅智慧去分析對錯，但見到身邊朋友好多都唔開心，情緒受影響。其實民生好，生活好，多出路，好多問題就可以解決。」



問到可會拍劇？他謂：「暫時唔會，因明年1月要開電影，又有新嘅舞台劇，嚟緊10月又演唱會，自己都好多劇本要寫。」



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