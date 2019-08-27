未有對象！湯洛雯Enjoy單身生活

藝人湯洛雯為無綫新節目《長命不老》做嘉賓，節目以健康資訊為主。講到是否分享她面對「不瘦降」減肥的經歷？她笑言：「現實生活是努力解降中，可能隨住年紀大，以前細個一個月就可以減10磅，係好快，依家就要好講恒心，加上新陳代謝慢，係難咗好多，冇法做呢行係要keep，夏天又好難呃人呢！」問到今年可有着過比堅尼？她笑謂：「上年有着過一次，但外面都着咗件網衫。」問到是否未有信心？她謂：「上年狀態好啲，等下年啦。」她稱最瘦是參選港姐，體重115磅，以前年紀小很容易瘦身，但就全身瘦，瘦得來欠綫條不好看。



講到早前與高海寧玩空中瑜伽，搞到周身痛，但會繼續玩下去，她又會和高海寧、莊思明去旅行，更開了一個名為「興趣班小組」的群組，會打算學策騎和溜冰。講到群女仔堆很難識男朋友？她笑言：「我都有識新朋友，但未有發展對象，唔強求，我都好享受一個人嘅生活。」



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