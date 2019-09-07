追咪神陳偉琪？旨呈@享樂團有10億富媽媽撐

出道6年的樂隊享樂團，由當初三人組合變成有主音鄺旨呈、Addy、Kenneth及Samuel的四人樂隊，一直發展平平，但早前竟請得陳偉琪（Vicky）擔任《一巴掌男友》MV女主角，旨呈更是唯一與咪神跳貼身舞的成員，令宅男眼火爆大呻：「佢邊配得起Vicky！」但事實上，旨呈的財力或比父親從事大型貿易生意的Vicky更強，因其家底超豐厚，其母是擁有10億身家的美容公司創辦人兼主席曾裕，而現職公司董事的旨呈，曾與母聯手購入舖位及商廈，物業多多，但不欲以「有錢仔」掛帥，故一直鮮有透露背景。

拒露「底」：啲人好現實

日前旨呈受訪，被問到富二代身份時，一度表現愕然，再三追問下才默認有位富媽媽，但強調自己是「窮歌手」：「我同媽媽相依為命，但我哋財政獨立，因為媽媽係白手興家，佢希望我自力更生，所以我都係冇錢，每日都係搭港鐵返工。」講到夾Band「冇錢途」，媽咪可會資助？他說：「我從來冇問過佢資助我做音樂，好希望可以好似佢咁，每樣嘢都係靠自己雙手努力賺番嚟！」問到媽媽可有叫他放棄唱歌，接手家業？他坦言：「最初有，每年佢都問我死心未，但我希望可以兩邊同步，畢竟音樂係自己最想發展嘅一部分，而幫公司都係想多個機會陪媽媽。」他表示從不向外界透露家底：「有啲人好現實，淨係睇表面，然後就抹煞咗你努力嘅嘢。」

而Vicky受訪時直言不知旨呈是「有錢仔」：「我唔知佢家庭背景，大家係打籃球識。（佢係咪借拍MV追你？）當然唔係，我哋認識咁耐係兄弟情。」

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