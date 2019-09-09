執導《林亞珍》！孫泳恩首任老公陳家蓀離世

首屆港姐冠軍孫泳恩第一任老公陳家蓀（Ricky）因癌病在9月8日於加拿大離世，其死訊於加拿大中文電台播出。身在多倫多的藝人林嘉華證實陳家蓀的死訊，嘉華接受東網訪問時表示，剛剛於電台都有份宣布這個消息，而陳家蓀亦於多倫多電台與他一同共事多年，故收到消息都很不開心。嘉華謂：「佢喺電台有個節目《一起走過的日子》，之前佢請咗一個唔係長時間嘅假期，直至我哋收到苗可秀通知佢哥哥過咗身，我哋先知佢唔喺度，大家都好愕然。」嘉華亦指兩星期之前都有同事在街見過他跟家人食飯，當時他沒有異樣。孫泳恩回覆東網逆說：「聽到消息好突然，令人惋惜，不過同佢好耐冇聯絡。」

而邵音音亦認識陳家蓀，被問到知否其死訊時，她只謂：「等我問吓苗可秀先！」之後她又指經苗可秀證實，陳家蓀是於昨日加拿大時間中午時分逝世。汪明荃表示當年與陳家蓀於無綫時做過同事，指她是一個有才華的人，但說話不太多，是一名好好先生，他的年紀不是大，聽到消息都感到好可惜。

而陳家蓀曾經為周慧敏及邵仲衡主演的電影《我愛法拉利》執導，邵仲衡接受東網訪問時表示此片是90年代拍的，當時他剛離開TVB，戲中飾演周慧敏的哥哥。他謂：「呢套係歌舞片，但我唔使跳舞，我好記得佢同我講，香港男藝人只有佢最適合做呢個角色。當年我自己都聽好多英文歌，同佢都好有交流。」他又指當年陳家蓀是一個很新派的導演，任由演員發揮，為人好好，聽到對方逝世都大感惋惜。

陳家蓀是藝人苗可秀的胞兄，60年代中期曾組織樂隊，在夜總會表演賺錢，70年代初加入無綫電視擔任編導，製作過綜藝節目《歡樂今宵》，1979年又編導喜劇《林亞珍》成為經典，成功地把他在電視節目創作的人物活現於大銀幕，其後又執導過電影《我愛法拉利》。他於90年代中期移民加拿大多倫多，並在當地中文電台任節目主持。