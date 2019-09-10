顧住煲粥被冷落！倪晨曦出招秒冧未婚夫

32歲「網絡女神」倪晨曦（Elva）去年除夕宣布答應從事金融行業的吳姓圈外男友求婚，並計劃今年底在外地舉行婚禮，不過工作多多的她，早前透露因經常出埠而沒時間籌備，最終婚期要延至明年2月，並改為在香港舉行，她還大呷已訂場地，不敢再因工作而改期，免得未婚夫詐型！

今個月Elva又要出埠，到歐美出席時裝周，只得數天留在香港，日前她便爭取時間與未婚夫相聚，雙雙前往中環拍拖。名花有主的她懶得打扮，雖穿上短裙晒長腿，但卻素顏上陣兼戴眼鏡遮掩倦容。初時二人手拖手行商場，極為Sweet，但離開時她沿途只顧講電話，被冷落的未婚夫一臉無奈，頭耷耷行前幾個身位，把她丟在身後。

甜笑耳語連環冧

Elva收線後發覺勢色不對，即急步上前追趕，施展渾身解數「補鑊」。見她衝至未婚夫身邊，甜甜笑大騷腰果眼，又翹住對方胸壓其手臂，繼而在他耳邊撒嬌，未婚夫明顯軟化，再度與她打情罵俏，二人行至路口才分道揚鑣，Elva前往附近銀行，逗留半個多小時才走人。

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