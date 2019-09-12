打孖上？黃子韜被指與兩女夜歸酒店

前韓團EXO成員、內地男星黃子韜（Tao）有個富爸爸兼生得高大靚仔，真係溝女話咁易，經常有索女撲埋身。今日有內地傳媒就指Tao與兩位美女夜歸酒店，見Tao戴住Cap帽，穿着十分休閒，而身後就有兩名女士，不過一個就戴口罩，另一個就戴帽，顯得相當神秘。一行人當上一架私家車離去。

大陸傳媒就此求證黃子韜工作人員，對方回應表示：「當天是和友人看完電影，聚餐出來，內容不屬實詆毀到藝人形象。」

隨後Tao就自己在微博發文回應：「跟兄弟姐妹出來吃個飯玩兒玩兒而已，不要老瞎寫你們的標題了ok？沒完了還我擦。我除了工作時可以給我扣上藝人這兩個字，現實生活我就是一普通老百姓，別妨礙我正常的開心生活，夜歸酒店？甩圖出來給我看看來，我就算真歸了你能怎麼着？別瞎BB。」

發了一條微博後，黃子韜似乎仲係好嬲豬，又發一條微博表示：「老子沒在回應，只是告訴你們事實而已，作品沒出的時候真的離我遠點。你妨礙我生活，後果很嚴重。 」

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