姊妹檔搵銀　余香凝余潔瀅一件衫兩份着

影壇新貴余香凝（Jennifer）日前聯同妹妹余潔瀅（Zoe）為時尚品牌MAX&Co.拍攝秋冬季Digital Campaign宣傳片，首度「姊妹檔」上陣搵真銀，余香凝大叫興奮，更表示由細到大都會跟妹妹靚衫兩份着，難得今次齊為時尚品牌拍攝，感覺別具意義，余潔瀅卻表示跟姐姐合作讓她變得緊張：「佢高過我，總覺得企在佢身邊，好似矮了一節。」

拍攝期間，二人分別以十多個不同形象示人，當中不乏冬季大褸、西裝連身裙等造型，雖然天氣炎熱，她們均沒有半句怨言，余香凝笑說：「我哋兩個都屬寒底，唔會覺得熱，尤其是係Zoe，就算家中開冷氣，佢都可以匿入房兼閂門焗住自己。」余香凝亦寓工作於娛樂，當工作人員要求她站上「轉盤」拍攝時，貪玩的她竟然自我陶醉扮登台開騷，問她是否恨開演唱會？她坦言：「之前欣賞完容祖兒演唱會，自己當然都想開，不過好大壓力，我歌又唔夠、功力又唔夠，所以都不敢奢望，有機會先算，有人嚟睇就夠。」

問到余潔瀅在拍攝前可有向姐姐請教？她表示沒有，又謂：「全部都係自己摸索，之前未試過影Fashion Digital Video，所以今日刻意收起笑容，想感覺cool點。」余香凝則透露為了今次拍攝，事前節食減磅：「我哋有互相提點食少些，因為中秋節快到，收咗很多月餅，我哋又好鍾意食，每次食都會就住就住，一人一半。」

余香凝、余潔瀅兩姊妹向來公認似樣，當日就連工作人員亦分不清二人，余潔瀅表示：「今朝我戴住帽來到拍攝現場，工作人員話唔敢叫我，因為唔知我係余香凝定余潔瀅！」身旁的余香凝聞言即笑說：「冇所謂啦！叫我咩名我都會認，總之大家知道我哋姓余就得。」

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