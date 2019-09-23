陳偉霆舊愛Bruna撻着甲一男神　沙灘激吻！

巴西籍女模Bruna G Marth去年被揭與歌手陳偉霆（William）蜜會傳出緋聞，William未曾回應緋聞，Bruna則默認其男友身份。不過，兩人早已甩拖，女方今年初更另結新歡，男友是香港職業籃球員徐遠成（Adam），與身高1米80的Bruna同屬高人一族，高1米96，更被封為「甲一男神」，條件拍得住William！他與Bruna拍拖以來不時在社交網高調放閃，年初結伴去旅行，今年5月Adam弟弟畢業，Bruna亦有偕其家人觀禮，明顯已見晒家長，融入家中！

沙灘玩波

日前，穿比堅尼襯熱褲的Bruna與Adam現身淺水灣沙灘，Bruna急不及待脫掉熱褲，Adam亦脫去上衣晒健碩身形。眼前是陽光與海灘，兩人卻未有落水或享受日光浴，反而各自玩波，Adam用腳控排球，Bruna則在袋中拿出三個網球拋來拋去練雜耍。之後兩人對打排球，Adam運動神經固然不錯，Bruna則有點論盡，不時烏身救波，又跑來跑去執波，不經意大晒事業線。

玩波玩了大半小時，筋疲力盡的Bruna坐下稍作休息，反觀身為職業運動員的Adam則意猶未盡，冇波打就改為拉筋，受冷落的Bruna見狀穿上褲子走開，但並非嬲嬲豬，而是去買椰青讓男友解渴，Adam即咀嘴報答女友，甜到漏！

鴛鴦戲水

歎完椰青，Adam繼續拉筋，Bruna亦出手幫忙，先是用雙手按着男友往下壓，之後索性整個人坐在他身上，又齊齊拉筋做瑜伽。眼見男友拉筋一小時仍未厭，Bruna惟有獨自落水消暑，但浸了一會兒又覺得冇癮，返上岸陪男友，後來終於說服Adam陪她鴛鴦戲水！不過，Bruna落水後似乎被沙石傷到腳趾，即向男友撒嬌求安慰，Adam緊張地檢查傷口，未幾兩人就上岸。

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