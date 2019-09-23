甲一男神出自籃球世家　老竇係政協！

曾與陳偉霆拍拖的巴西籍女模Bruna G Marth近年撻着「甲一男神」徐遠成（Adam），26歲的Adam現時效力東方雄師任前鋒，過往效力過安青及永倫等球隊，2009年洛杉磯湖人球星高比拜仁到中國訪問時，Adam獲他招收成為學徒。至於台灣男星兼曾為籃球國手的「黑人」陳建州，去年自爆亦曾考慮招攬Adam成為台灣職籃「寶島夢想家」一員。

Adam與現時效力標準福建籃球隊的弟弟徐遠征，同是本地籃球界焦點。兩人出身自籃球世家，父親徐增平曾參與由烏克蘭購入中國第一艘航空母艦「遼寧號」，至於母親劉克先曾是山東省專業籃球員，曾效力國家女籃。被指是富二代的Adam並不認同此說法，透露在美國攻讀紐約大學時，曾半工讀做地產工作，又指母親從未逼他學習籃球，反而讓他自行發掘其他興趣。

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