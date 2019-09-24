搣甩36磅肥肉！葉蘊儀師奶回春影寫真

現年46歲、單身多年的葉蘊儀（Gloria）近年淡出娛樂圈，最近作品可算是5年前的無綫劇集《女人俱樂部》，當時身材較為肥嘟嘟，不過早前卻的起心肝減磅，皇天不負有心人，結果成功從134磅的肥師奶減至98磅，搣甩36磅「回春」，還一副勝利姿態赴日本拍寫真，為自己最索時刻留倩影。

一行人於當地逗留6天，期間換上多個造型，Gloria更毫不吝嗇晒身段，既半裸浸牛奶浴，僅以雙手遮住重要部位，其35D雙峰非常吸睛，及後又真空上陣玩透點跌膊，不但如此，Gloria還穿Bra配喱士底底站於窗透瞭望，雖然僅騷背部，但姿態卻非常誘人。對於如此大膽豁出去，Glora受訪時指會視之為藝術品看待，她說：「我又冇咩心理關口，唔覺得大膽，好自然呀！影之前都有同攝影師溝通晒，我係想宣揚女性身體自主呢樣嘢，本書嘅序我都提及，呢個係我嘅藝術作品，我唔想停留喺廿幾歲時，我成長咗！連一對仔女都係大學生，所以我唔需要停留某一個階段，可以做自己想做嘅嘢！（仔女睇到有咩反應？）我哋一齊揀相，佢哋都話靚，冇話性感之類，因為佢哋平時睇開外國電視嘅。」

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