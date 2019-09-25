冇異性有人性　周杰倫帶兄弟環遊世界

周杰倫為了精心打造的內地節目《周游記》，跑了半個地球。

台灣天王周杰倫早前發布的新曲《說好不哭》，成功刷爆各大社交網及音樂平台，單是YouTube截至昨日MV播放次數已超過2,700萬次，氣勢如虹，其打造的綜藝節目近日也成為熱話。

日前周董歌迷網官方微博發文，指打造經年的內地節目《周游記》將在明年播出，其實該節目早於去年已有說會於今年推出，令一眾樂迷引頸以待，現在終於播放有期，難怪引起網民熱烈討論，而「#周杰倫綜藝節目定檔」更在微博熱搜，閱讀及討論量超過4億！

為好友做司機

周董為節目碌爆人情卡，邀請圈中好友包括台灣天團五月天、蕭敬騰、林俊杰、謝霆鋒、陳建州及余文樂等加盟，節目有十二集，每集會和好友隨性暢遊世界各大城市，包括東京、維也納、悉尼、巴黎、羅馬及倫敦等，每個城市都配以其歌曲作主題，周董不單要當司機，更要上天下海玩降落傘等，又施展其強項魔術本領。

網友指周董的朋友圈清一色全男班，笑言出名是寵妻狂的他，寵太太昆凌寵到連拍節目都沒有女星出現，並期待昆凌會否出鏡，成為節目驚喜！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你