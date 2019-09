現年33歲嘅歌手吳雨霏(Kary)今日宣布為老公洪立熙誕下第二胎囡囡Galilee!佢喺社交網晒出一張抱住囡囡嘅合照,並留言代囡囡向大家打招呼:「Hello world, my name is GALILEE!『妹妹G』來報到了!」

佢又分享指今次比起生第一胎囝囝Asher更痛,透露現時已回家休養:「生產過程比上一次快,比上一次更痛,但看到妹妹肥嘟嘟健康壯健,都忘了甚麼是痛,感謝主,因為太想念Asher的關係,住了兩天院就回家了,再一次謝謝我的醫生和醫院護士們的悉心照顧,抱歉不能一一回覆所有短訊,非常謝謝大家的祝福,我又回去做乳牛的生活了。」圈中好友包括連詩雅及張繼聰等亦紛紛送上恭喜。

