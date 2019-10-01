《金宵》開續集！離巢李施嬅開條件：未應承拍

被喻為無綫「神劇」的《金宵大廈》題材貼地，劇情奇幻又緊張，除了備受觀眾和網民激讚外，口碑和收視俱佳，兩位主角陳山聰、李施嬅更人氣急升，大有機會爭奪今年奪視帝、視后寶座。據知無綫高層有見及此，即落實拍板開拍續集。

除了山聰和李施嬅外，劇中亦有不少單元的演員備受讚賞，好似「鴉烏」中的高海寧，喊爆演技令人動容、讚賞，演出實在令人喜出望外，今年「女配角」亦大有希望。

往荷里活發展要度期

女主角施嬅已不是無綫「親生女」，更已簽美國經理人公司向荷里活發展，如今對於公司開拍續集，她接受東網訪問時說：「續集呢樣嘢真係十劃都未有一撇，但佢哋有呢個想法我都好開心，證明佢哋都好重視，但係我都未應承會拍㗎！我都簽咗其他公司，有其他嘢要做，下年個期都要度度，因為有好多嘢都傾咗、落實咗，如果真係拍都要再傾吓先，亦要傾吓個合作模式，不過我好欣賞同鍾意《金宵大廈》整個團隊，無論任何一個演員、編審、監製、導演個個都係好用心，如果原班人馬嘅話，我都會有興趣，但真係要睇吓，喺呢一刻我都未應承到住，要再傾。」施嬅又謂如果開續集，一定要給這個劇更加好的資源配合，而她亦對編審、監製很有信心，她說：「因為呢套劇唔係一個大製作，資源方面可能唔足夠，但呢套真係一套好有心思嘅劇，台前幕後工作人員都有好大付出，如果續集有更大資源配合，我相信會更加好嘅！」

「錢唔係我重點」

她又透露十月中要去日本參加時裝周，之後都有很多外國合作，而之前她有份參與的加拿大劇集會開拍第三輯，忙不到得了。她說：「煮到埋嚟先食囉！依家都諗唔到咁多，但套劇收得，自己好開心、好感恩。」問到開續集會否「加價」時，她謂：「人工呢樣我冇諗呀！我哋藝術家嚟㗎嘛！唔係講錢！好似《法證先鋒IV》咁要再重拍我都冇收啲乜嘢錢，唔收錢都會拍㗎啦！錢唔係我重點，重點係個期，同埋我最想最想係原班人馬，真係台前幕後嘅原班人馬，呢樣係我覺得最緊要嘅一樣嘢，同埋要多啲資源，令個劇更加好先開心。」踏出娘家後，她多了不少機會，她笑言：「好多嘢係要儲番嚟，演藝生涯係冇得諗，同《金宵大廈》一樣咁懸疑。」

最佳劇集硬撼《白色強人》

而此劇監製葉鎮輝受訪時坦言現時開拍續集事宜一切都要等公司決定，當然若然要開拍續集，最重要的是劇本故事，他說：「公司係有講過開《金宵2》，但點行，成個故事係點，依家仲係零，編審亦搞緊其他劇集，都要等大家砌吓個古仔先可以有下一步，而且仲要睇吓演員嘅期係咪可以配合到。」說到施嬅檔期可能有問題，她更揚言要原班人馬才有興趣，葉鎮輝謂：「我都好明白，的確我哋整個團隊係好用心，而台前幕後大家都好開心接呢個劇，站喺大家立場，當然希望可以原班上陣。」問到單元中的演員如高海寧、趙希洛、葉凱茵等屆時會否續用時，他謂：「演員有可能會再參與，但故事、角色未必會延續，希望觀眾有新鮮感。」問到有否信心憑此劇奪今年「最佳劇集」時，他謂：「隨緣啦！《金宵大廈》係題材特別、貼地，懸疑得嚟令觀眾有共鳴的劇集，而我覺得《白色強人》嘅製作係好好嘅！」

佳人有約搵趙希洛救駕

至於單身多時的李施嬅早前自爆「破Dry」有圈外男友，日前她工作後先與女友人往醫肚，及後匆匆驅車離開，似乎佳人有約，但當發現有記者追訪即煞有介事，極速找好友趙希洛求救作掩護，於是驅車前往趙希洛位於中環半山寓所。未幾見趙拖住愛犬落樓救駕，兩女一狗於附近公園逛了一圈便閃上樓，期間避追訪的李施嬅逗留至深夜未見離開。

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