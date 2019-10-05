位位舊愛都咁索！林峯Chok贏拍檔歡心

娛圈筍盤林峯與34D內地索模女友張馨月修成正果，入紙排期註冊結婚！其實林峯感情事向來低調，但入行20年情史相當精彩，全部都係拍戲撻着，位位舊愛都係圈中索女！

李彩華

李彩華（Rain）與林峯於2001年因合作電影《別戀》結緣，繼而傳出緋聞，而現實中二人亦曾經有一段半年嘅「Puppy Love」。當時林峯更帶埋Rain見家長，惟及後雙方因分隔兩地工作令戀情無疾而終。

鍾嘉欣

鍾嘉欣與林峯2006年因拍攝《溏心風暴》而傳出戀情，更成為觀眾眼中的螢幕情侶林峯更曾公開認同女方有好感，不過兩人從未公開認戀。有傳係因為林峯開始上位，全力發展事業下導致兩人聚少離多，結果4年情玩完。

潘霜霜

內地36D性感女模潘霜霜與林峯於2011年合作《翡翠明珠》撻着後發展地下情，拍拖數月，二人的情慾短片於網上流出令戀情曝光。事後，林峯認愛同時自爆「已分手」，坦言曾帶女方見家長並有意認真發展，無奈最後都因性格不合及工作太忙，而分手收場。

吳千語

吳千語與林峯於2012年合拍電影《男人如衣服》而戲假情真，及後林峯以歌曲《BB》送給女方，更公開發表愛的宣言，連講七次「好愛BB」高調認愛，雖然兩人相差14歲但無礙發展。他們更多次孖住出遊，男方又經常送名牌禮物冧女友，表現恩愛！惟二人拍拖5年，2017年起屢傳分訊，直至2018年3月，林峯出席活動時終承認分手，及後吳千語亦與「富三代」施伯雄（Brian）傳出緋聞。

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