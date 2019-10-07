【ig洩密】正面曝光！張栢芝自揭細仔神秘面紗

張栢芝一直把一歲細仔張禮承（Marcus）收得好埋，令Marcus身份更顯神秘。可是正與三個兒子在日本旅行的她，把一直沒有曝光的Marcus之短片，不經意在ig曝光。

栢芝於ig上載去旅行的短片，其中一段是二仔Quintus與其他小朋友在室內遊樂場玩耍的短片，短片尾段，影到正看着哥哥玩耍的Marcus，令他的容貌終極曝光！Marcus身穿紅色運動外套配白色長褲，眼大大、肥肥白白，相當可愛！

由於面形輪廓鮮明，有網友指有點像洋娃娃，亦令人再次聯想到曾與栢芝傳緋聞的外籍男友人Leo，更有指張禮承的禮字，諧音也是「Leo」，想像力都相當豐富！

栢芝今次帶着三個兒子去旅行，主要是為即將一歲的Marcus慶祝，她還在ig寫道：「非常感恩11月是他的生日，剛好10月哥哥學校放假，可以和他提前慶祝生日，一歲了，時間過得真快，沒想到他那麼喜歡去旅行，看到你每一天在遊樂場那麼開心，當媽媽的感覺實在說不出來！一歲快樂健康成長！」

另一段片栢芝就在車內自拍，她說：「早晨，我依家位於東京，其實今次我冇乜點Shopping，係我人生嚟咁多次最少Shopping嘅一次，但真係忍唔住呢...」說到此時車內傳出一個BB仔叫喊聲，栢芝表示最終都忍不住手買了兩件平衫，包括其中她身穿的粉紅色豬仔衫，她說：「另一件桃紅紫色，勁舒服、勁暖，唔使百幾二百元一件，好正。」

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