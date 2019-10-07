網店做到開廠　陳樂榣生日冇得抖

前歌手陳樂榣（Alley）自約約滿女子組合Freeze後，專注藝術工作教畫開畫展，4年前因為韓風襲港，開始搜羅韓國飾物返港售，再發展成自家設計飾品，現正式開本地品牌飾品店，成功轉型從商闖出飾品新天地。

她又透露當日從商轉型都是靠好姊妹楊柳青啟發： 「當時楊柳青也開網店主力去韓國入貨賣衫，我比較喜歡小小的飾物，所以都有留意到他們的設計不錯，既然得閒就想想不如買張首爾機票陪她一齊去入貨，當時買機票連入貨錢都只得1萬元，想不到卻改變了我的事業。」

為了和韓國人傾生意，更去學韓文，開網店賣首飾時，覺得必須提高品質水準才可以留住客人，Alley的丈夫Donald開始自設工廠鑲嵌實行一條龍服務：「現在工場有10位工作人員，所以每個月我們都可以有新品種推出，更能為客戶做到私人訂製。」她更打出「永久保養」的承諾。

剛於日前剛度過生日的Alley的她說： 「今年選擇平靜地度過，因為忙於籌備首飾新系列，不過有囡囡Aria同好姊妹楊柳青等我一齊切蛋糕，已經好滿足喇！」

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