【娛場】單親林凱恩含淚：唔想成為負累

林凱恩，是《愛．回家之開心速遞》的Bonnie，亦是《她她她的少女時代》的張晴。入行短短四年，已經能夠擔正做重要角色，她絕對是少數的幸運兒。

林凱恩接受《娛場》主持人李文珊（Sherman）訪問時，對於在2015年參選港姐，也覺得不可思議，她說：「細細個嘅我係比較冇乜自信，亦都好少出聲，去到小學、中學有段時間參加咗話劇學會，就開始接觸表演，當時覺得舞台係幾好玩。兜兜轉轉去到讀書嘅時候，又會想參選港姐，跟住就報名入咗嚟！」

由港姐初選到面試，林凱恩對於很多情景也歷歷在目，不過提到在比賽中後來居上，她就笑言：「我後來居上係因為我遇溺，幾可會有港姐可以上到C1，然後有連環圖顯示出遇溺嘅過程！」林凱恩參選當年，勁敵甚多，當中包括「10A港姐」麥明詩以及龐卓欣等，雖然她三甲不入，但她憑着人緣好被眾佳麗投選成為「友誼小姐」，也是令她感到相當自豪。

入行之後，林凱恩不時有演出機會，除了在《愛．回家之開心速遞》飾演「乖乖女」Bonnie外，在早前播出劇集《她她她的少女時代》中飾演田蕊妮（阿田）女兒張晴，亦甚具戲份！其中，她與阿田的深情戲、吵鬧戲亦盡顯自然，而最令觀眾動容的一幕，就是阿田經歷失婚，林凱恩含淚安慰對方，亦令不少人感動落淚！

林凱恩能夠演得如此入戲，原來也跟自身經歷有關，在中學時期，她就經歷父母離婚，從此就跟媽媽、哥哥相依為命。而提起昔日經歷，她也坦言是一生中的一個缺口：「當時覺得好多事都好唔順利，細細個就要經歷咁多呢啲嘢，點解會係我呢？」林凱恩亦禁不住落淚，並說：「其實我真係好努力去做一個乖女，我覺得如果換轉其他人去經歷我一樣嘅事，可能已經誤入歧途，但我真係好努力去令媽咪唔擔心！」

林凱恩不斷努力，希望自己能夠成為更好的人，原來背後也有一個感人故事：「我唔想令到媽咪覺得我呢個女係一個負累，因為生我嘅時候，媽咪有諗過我可能係一個負擔，係我爸爸堅持要生我出嚟我先可以喺度，所以我細細個就覺得我一早都唔喺呢個世界上，點解我仲要喺度呢？所以而家我會好努力令到父母覺得冇生錯我呢個女。」

如果想知道林凱恩更多內心世界，那就一定要去片看《娛場》！

場地：The Little Things Party Room