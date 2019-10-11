「仙」路難行！鞠婧禕被轟靠改造

內地網不時有「古裝美人」選舉，早前一個網上投票，結果令人大跌眼鏡，25歲的女星鞠婧禕穩佔第一位，力壓一線花旦楊冪、迪麗熱巴、古力娜扎等美人兒。四川姑娘鞠婧禕是前偶像團體SNH48成員，但真正令她人氣爆升的是今年播出的劇集《新白娘子傳奇》，她在劇中飾演白素貞一角，令她「仙氣」大增，劇集出街後，迅即俘虜萬千觀眾！

被翻舊帳包面細眼

鞠婧禕的「仙氣」更令她被譽為「4000年第一美女」，不過人氣急升隨之而來的是被翻舊帳，她不時被轟樣貌經過「改造」，網民翻看她2012年參加《向上吧！少年》成都區選拔賽獻唱《綠洲》時的素顏片段，片段中年僅18歲的她，包包圓面，眼睛又細，跟現在絕色V面完全是兩個人，有網民更轟她根本不能與楊冪、迪麗熱巴等相提並論！

除了舊片被翻，網民早前已發現她「天生異稟」，於主演的內地劇《請賜我一雙翅膀》中一場漆黑中的監獄戲，燈光照到她的鼻樑位出現詭異的半透明狀態，令人懷疑鼻子並非純天然，網民更取笑她有一個皮薄餡靚的「透明鼻」。

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