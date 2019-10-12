MV勁親密！Tyrese為Queena提前訓練拍拖

男子組合BOP天堂鳥成員Tyrese（歐喬鋒），近日與師妹Bingo的Queena（夏子涓）齊齊翻唱台灣天王周杰倫的歌，合唱組曲《等你下課+告白氣球+不愛我就拉倒+說好不哭》，更特地為此拍攝MV。當中兩人飾演情侶，演繹拍拖不同階段，從相識、熱戀、吵架，到最後和好，MV中兩人亦有親密舉動，包括拖手、孭起、面對面情深對望等。對此Tyrese表示本身與Queena已構想合作情侶合唱，剛好周杰倫推出新歌，便與同事構思把對方幾首歌串連成一個故事，他亦謂拍攝當日順利，提到兩人有親密舉動，他笑言：「同Queena識咗好耐，大家都好熟，我冇咩特別感覺，但Queena未拍過拖就有少少尷尬，但都幾好笑。」

Queena亦笑言：「雖然之前有同Tyrese一齊拍跳舞片，但今次扮情侶有啲位要好有甜蜜感覺，感覺自己有啲唔自然，因為我哋距離好近，所以我不停笑場，反而Tyrese就比較自然，仲講笑話幫我提前訓練拍拖。」她亦謂今次用照片的形式代替短片拍攝MV，希望可以給觀眾新鮮感及想像空間，而當中有一幕是回到校園，笑言感覺像拍青春偶像劇。

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