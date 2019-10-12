東方日報C1：黃奕晨偷嗒Helen飛Cheronna

女子組合Super Girls成員Cheronna驚爆與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）結束兩年情！有指Cheronna一腳踏兩船，撻着共同好友、電台DJ阿檸，但實則劈腿的是Dixon，搭上同公司的「ViuTV女神」譚凱倫，食死貓的Cheronna慘被飛！

Cheronna（吳嘉熙）與Dixon拍拖兩年，不時高調晒恩愛，並視對方為結婚對象。不過，兩人最近感情生變，Cheronna態度明顯180度逆轉，每當提到男友即封口，表現非常抗拒，而兩人的社交平台已有逾17周未有上載合照放閃，Dixon更傷感留言：「當覺得人生去到低處，唔使唔開心，因為低處未算低。」又說：「當有啲事返唔到轉頭，我哋可以做嘅只係緬懷一下。」原來他們早於8月已分手，但一直不肯承認，似有所隱瞞！

冷笑嘲舊愛

數日前，記者直接問Dixon是否已分手，他聲稱與Cheronna還在一起，只是之前曾爭吵，所以半個月沒見面：「少見係因為各有各忙，多數電話聯絡。」又說：「佢有時激激哋，我哋拍咗兩年拖，所有濃情都變感情，對住出面人先Sweet啫！」更指即使一個月不見，亦不擔心被撬牆腳，自信地說：「我好有吸引力，佢都係！」反而Cheronna得知Dixon否認分手，只冷笑說：「係咩？跟佢答案咪得，我就唔回應。」

新歡近水樓台

據知Cheronna反應如此冷淡，全因她慘遭男方飛起，原來Dixon私下已另結新歡，搭上有「紋身姚子羚」之稱的ViuTV女神譚凱倫（Helen）！ Helen於2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》入行，雖然未有獲得獎項，但憑火辣形象成為旗下藝人，不時在Instagram上載泳照。由於與Dixon 在同一電視台共事，近水樓台可以經常見面，又同愛戶外活動有共同興趣，加上Helen開朗又善解人意，反觀與Cheronna不時因小事嗌交冷戰，最後Dixon提出分手，移情Helen！

難怪Cheronna近期暴瘦，而她每次上載照片，朋友都留言叫她「努力」、「放下」，可見身邊好姊妹早知她甩拖！ 爆分手後，Cheronna被指搭上電台DJ阿檸（薛晉寧），更不避嫌同赴英國出席朋友婚禮，態度親密，不甘被屈的Cheronna終於忍不住，昨日凌晨3點在社交平台發文自爆被飛：「我同Dixon個幾月前分手，並不是我提出的，我一腳踏兩船呢個傳聞並非事實，我同阿檸只是朋友而已，完全沒有發展空間。」而阿檸亦立即割席：「唔關我事呀，最深嘅體會係，我班朋友冇一個有好帶挈。」

可能有見累及身邊好友，身在丹麥的Dixon自知對Cheronna有愧， 終於講真話：「我同Cheronna嘅分開，原本係打算低調處理，所以我倆一直都不作任何回應。我倆分開，並沒有牽涉到第三者，而Cheronna亦沒有一腳踏兩船。」

家有富爸住「雨房」

黃奕晨是資深演員夏 雨的兒子， 是「星二代」， 亦是 「富二代」！夏雨入行逾40年，拍下多部膾 炙人口的作品，其中於2007年憑劇集《溏心風暴》人氣急升，翌年憑續集勇奪視帝，事業 更上一層樓。其太太馬慧玲是前無綫藝人， 與夏雨因合作《歡樂今宵》結緣，她於婚後息影，專心照顧3名子女。

夏雨最為人津津樂道的，是與妻子於 2010年以268萬元購入西貢400呎單位「雨房」，該處於2013年遭爆竊，損失10多萬 元財物，及後再遭兩賊撬窗潛入屋內， 當時Dixon 使出跆拳道黑帶三段「武功」，成功擊退賊人！

另外，投資有道的夏雨炒樓眼光獨到，試過於7年內買賣3個單位，賺獲逾千萬，年前更豪擲 2,000多萬購入大圍「名城」兩個單位作投資，絕對是隱形富豪！

姊妹療情傷 Jessica急推筍盤

甩拖的Cheronna獲一班好姊妹力撐呵護，當中隊友Jessica月底在台灣擺喜酒， Cheronna是姊妹之一，Jessica笑言會介紹筍盤：「我唔適宜講太多，佢瘦咗好多，好弗！希望佢喺我婚禮上搵到好姻緣，任何一個單身筍盤都會介紹畀佢，仲會點名叫佢出嚟搶花球！」

另一隊友Yanny坦言知道Cheronna受情傷，會陪她化悲憤為食量，又說：「唔開心一定有，不過已經過咗一段時間，佢有慢慢投入工作。我認識嘅佢好堅強，所以唔係好擔心佢，佢應付到！」

至於因拍劇成為好友的陳嘉寶亦知道Cheronna失戀：「成班朋友一路陪住佢，同佢一齊行，做朋友會繼續支持佢，一路祝福佢！」

糖妹亦表示：「畀啲空間佢，佢咁大個人，感情事身邊朋友唔需要加把口。佢係好女仔，我梗係希望佢好快搵到下一段好姻緣！」

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