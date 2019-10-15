出黑膠碟唔諗銷量　李麗珊：天跌落嚟當被冚

香港開電視藝人李麗珊（Lisa）憑參加2010年《亞洲星光大道3》歌唱比賽出道，近年忙於主持節目《細路開電視》及《Fit開有條路》，但Lisa一直未有放棄歌唱，繼去年推出第二張雜錦大碟後，今年將推出首張黑膠唱片，她說：「我由細到大都好鍾意唱歌，好難得有唱片公司願意投資畀我出唱片。」雖然近年有不少歌手都推出黑膠碟，不過Lisa直言未有擔心銷量。

原來Lisa的偶像是陳慧琳，過去的唱腔不知不覺有點似她，但今次推出的黑膠碟，唱腔方面則樹立自己獨特風格，Lisa說：「今次黑膠碟會有五首歌，當中四首歌係翻唱，主題係成長印記，所以黑膠碟裏面放咗好多童年生活照，就好似一本成長嘅紀念冊，對我嚟講好有價值；黑膠碟中會一首我寫嘅新歌《無問題》，我足足花咗一個月時間去填詞，內容係描繪自己『天跌落嚟當被冚』嘅性格。」

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