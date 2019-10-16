推廣優質咖啡　陳豪想開連鎖店

藝人陳豪到尖沙咀與市民分享創業心得。他坦言花了不少時間及心血去經營自己的咖啡生意，實體店亦於兩個月前開始試業，難怪他表示：「依家做生意唔可以話好叻，但都可以分享吓嘅。」

他透露自己不時都感到「挫敗」，有時要走很多「冤枉路」才發現原來有路行，中間更要顧及各式各樣問題，不過從沒打算放棄。談到實體店生意，陳豪「報喜」表示：「so far so good，人流比預期中好多，有時會擠迫，但係係happy problem。（成日落去做生招牌？）有時間都喺度，如果客人要求，都會沖咖啡畀佢哋試，但都想push我嘅團隊去做，畀客人都試到優質嘅咖啡。（開連鎖店？）都有計劃，生意額正向，但要步步為營。」至於正式開張日期，陳豪暗示「睇環境」，希望盡快覓得「吉日」。

談到近日經常與太太陳茵媺「拍拖」，陳豪笑謂：「因為啱啱拍完套劇，屋企樓下個網球場又整好，我哋就急不及待咁買齊運動用品落去玩，依家期待游泳池都快啲搞掂，可以游水。」當記者指細女「好貪靚」，陳豪一副滿足相答：「冇辦法，佢天生嘅，有時我同太太着靚啲，佢望到會定眼『嘩』一聲。（開始揀衫着？）係，二仔仲要gel頭添。」

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