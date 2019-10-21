新歌影射社會　Blaster：啲人講廢話唔做嘢

樂隊Blaster事隔兩年半再推出新歌《嗄嘻呵唏》，他們指受辦公室工作啟發，帶出要針對問題所在才能解決的訊息，同時亦影射社會問題，好多時將不合理的事合理化，敷衍了事：「首歌喺一年前就有Idea，中間都有不停修改，最後嘅編曲部分係專登爆啲，但其實係亂中有序，用嚟比喻啲人講廢話唔做嘢。」

講到「消失」的兩年半時間，結他手阿俊表示眾人一直有繼續創作、演出，各自為工作、生活努力，走到不同人生階段，亦大爆鼓手Rap剛榮升做爸爸，Rap難掩興奮：「BB今日啱啱好100日，係男仔嚟。（佢大個教佢打鼓？）發現到佢好靈活，係有遺傳到。」五子續透露正籌備第三隻大碟，預計下年推出：「不過都要睇社會狀況，見步行步啦！初步決定會收錄10首歌，寫晒但依家只係錄咗一半。」

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