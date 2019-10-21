香港夫婦豪擲6位數　彭家麗出碟送畀自己

歌手彭家麗現身電台宣傳首隻福音唱片《重新從新》，信主超過十多年的她，笑言獻出了造碟的初體驗：「用咗一年時間一手一腳做呢隻碟出嚟，由構思、揀歌、大碟設計、安排影相都係自己做，又會去跟廠製碟、校對歌詞紙，不過之後發現打錯咗兩粒字，都改唔切，成個過程係辛苦，亦有好多細微位唔完美，但由頭到尾都係自己嘅心血，見到隻碟都好開心！」

講到今次出碟的機遇，彭家麗指去年去北愛爾蘭做布道會，認識了一對住當地的香港夫婦，獲對方出資6位數字出碟：「入面有10首歌，其中9首係詩歌，同翻唱咗好鍾意嘅林憶蓮首《只可活一次》，今次有好多朋友幫手，例如打畀巫啟賢邀歌，佢即刻應承兼一個星期內就畀到首歌我，王祖藍又同我合唱咗首《好好戀愛》，但最可惜嘅係由盧冠廷寫畀我首《珍惜》，因為唱片公司有10年版權問題，所以只可以收錄MMO版本。」

入行30年的她，表示福音碟是送給自己的禮物。問到有了首次造碟經驗之後，有信心再造碟？她笑言：「其實都有人繼續支持我出碟，但真係要睇Budget，自己都希望藉住出碟傳福音，不過有公司Support比較好。（考慮簽唱片公司？）要再睇睇，咁多年嚟好多嘢都自己Handle到。」續預告明年會有新動向，但暫時要先賣關子。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。